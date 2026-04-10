9 yaşındaki çocuğa öğretmen dayağı! Hakkında çok sayıda şikayet var
Afyonkarahisar'da Davut Şen isimli öğretmenin, 9 yaşındaki çocuğa uyguladığı şiddet vicdanları sızlattı. MEB bünyesinde öğretmen olduğu belirtilen şahıs hakkında çok sayıda şikayet olduğu öğrenildi.
Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezinde geçtiğimiz 2 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Davut Şen isimli öğretmen, evlerinin yanındaki apartmanın bahçesinde oyun oynayan iki çocuktan duvara çıkan A.Ş.'ye (9) bahçelerine zarar verdiği gerekçesiyle tepki gösterip duvardan aşağı ittirerek düşmesine sebep oldu.
Ardından çocuğu darp edip, hırpalamaya başlayan Davut Şen'in o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Görüntülerde öğretmen Davut Şen'in, çocuğun kolundan tutarak sürükleyip, hırpaladığı, ara sıra da yüzüne ve kafasına vurduğu görüldü.
Davut Şen isimli öğretmenin Sandıklı Ali Çetinkaya Ortaokulu'nda öğretmen olduğu öğrenildi. Şen hakkında çok sayıda şikayet olduğu belirtildi.