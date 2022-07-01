9 trilyon dolar piyasadan silindi! FED'e güvenmediler, panik yapıp çıktılar

ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek enflasyonu dizginleme girişimi ve küresel büyümeye ilişkin artan endişeler nedeniyle bu yıl yaklaşık 9 trilyon dolar değer kaybetti.

Başlıca merkez bankalarının para arzını kısmaya başlaması ve şirketlerin ekonomik büyümelerinin yavaşlayacağına dönük korkular yatırımcının hisse senedi piyasalarından çekilmesine sebep oldu. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik riskleri artıran unsurlar da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışının önünü açtı.

9 trilyon dolarlık çıkış

Financial Times’ın aktardığı habere göre, ABD borsalarının performansını ölçmek için kullanılan ve hisse senedi piyasasının yaklaşık yüzde 90’ını kapsayan S&P 1500 endeksinin piyasa değeri, Bloomberg verilerine göre çarşamba günü kapanış zilinde 36,6 trilyon dolara düştü. Bu değer 2021 sonunda 45,8 trilyon dolar civarındaydı. Böylece bu endeksteki altı aylık değer kaybı yüzde 20 oldu.

Amerika’nın en büyük şirketlerinin hisselerini izleyen S&P 500 endeksi de 2022’de yaklaşık yüzde 20 değer kaybederek 1970’den bu yana en kötü ilk altı ay performansını kaydetti. 1970 yılında ABD tarihinin o ana kadarki en uzun ekonomik genişleme dönemi sona ermiş ve ekonomik durgunluğa girilmişti.

Küresel borsalarda panik yaşandı

2022’de yılın başından bu yana yüzde 32 primlenen enerji hisseleri hariç tüm sektörlerin alt endeksleri ilk altı ay boyunca düştü. Bununla birlikte diğer küresel piyasalar da düşmeye devam ediyor.

Avrupa’nın önde gelen hisselerini listeleyen Stoxx 600 Endeksi bugün yüzde 1,8 düşerek bu yıl neredeyse yüzde 17 geriledi. MSCI Asya-Pasifik piyasaları endeksi de 2022’de dolar bazında yüzde 18 düştü.

Resesyon havası

Yatırımcılar dünyanın en büyük hisse senedi piyasasından uzaklaşırken küresel piyasalarda satıcılı seyrin sürüp sürmeyeceği merak konusu.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paris merkezli varlık yöneticisi CPR’ın stratejistlerinden Bastien Drut, “Piyasaya ABD ve Avrupa’daki resesyon olasılığı hakim. Çok olumsuz” dedi. Drut, ekonomik büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşeten merkez bankalarına güvenebilecekleri günlerin geride kaldığını belirtti.