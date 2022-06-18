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Aktüel 9 araç zincirleme kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

9 araç zincirleme kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 22:47:00 -
9 araç zincirleme kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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