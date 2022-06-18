9 araç zincirleme kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.