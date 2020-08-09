9 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

9 Ağustos altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Borsanın düşmesi, doların yükselmesi, koronavirüs, Amerika ve Çin arasındaki gerginlik direkt olarak altın fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Peki ama bugün gram, tam, yarım, reşat, cumhuriyet, çeyrek ve 22 ayar altın ne kadar? Bilezik gramı kaç lira? Altın yükselmeye devam mı ediyor? Altın fiyatları ne kadar düştü? İşte detaylar...