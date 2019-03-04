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8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz Bırakanlar’ sergisi

Envar Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Zehra Şahin’in karakalem çalışması sergi oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:27
8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz Bırakanlar’ sergisi

Envar Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Zehra Şahin’in karakalem çalışması sergi oldu. ’Tarihe iz bırakanlar ’isimli sergide 24 karakalem çalışması sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Antalya’da bir AVM’deEnvar Koleji öğrencileri tarafından açılan ’Tarihe İz Bırakanlar’ adlı resim sergisi, Antalyalılar tarafından büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Yüksel Arslan, sanatla tarihin bir araya gelerek yekpare bir bütün oluşturduğunu belirterek sergideki temanın önemine vurgu yaptı. Sergide emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Akdağ ile sergiye 24 adet karakalem çalışması ile hayat veren okulun 8.sınıf öğrencisi Zehra Şahin’i tebrik eden Yüksel, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:27
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