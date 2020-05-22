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89 yaşındaki Esat dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:23:46 -
89 yaşındaki Esat dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 89 yaşındaki Esat Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

Valiliğin koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan Engin, kampanyaya destek olmak istediğini bildirdi.

Yetkililer, Kofçaz ilçesi Kocayazı köyünde yaşayan Engin'in evine giderek, bağış için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi.

Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik ile dayanışmanın en üst seviyede yaşandığını söyledi.

Kampanyaya destek vermekten gurur duyduğunu belirten Engin, "Yıllardır her ay gidip maaşımızı alabiliyorsak, Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz hiçbir zaman bizi mağdur etmedi. Şimdi bizim devletimizin yanında olmamızın vakti gelmiştir. Ben de bağışımı yaptım." dedi.

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