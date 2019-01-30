86 bin adaylı dijital yarış

Ekonomi Servisi

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde teknoloji sayesinde birçok ilki yaşıyor. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan parti ve adayların saha başarısı sandıklara yansırken, bu seçimde belediye başkan adayları ile muhtar adayları dijital mecrayı adeta mesken tuttu. Ülke genelinde yarışacak olan 86 bin aday için sandıktan çıkacak sonuç kadar sosyal yönlü popülarite de önem kazanmaya başladı.

Sosyal medyacılara gün doğdu

AK Parti’nin seçim stratejisinde öne çıkardığı çevreci ve etkin aday profilini güçlü kılacak faktörlerin başında sosyal medya uzmanları ile reklama dönük mesajlar, mobil uygulamalar ve görsel yönlü zenginlikler geliyor. Nitekim, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim kampanyasında caddelerde görüntü ve gürültü kirliliğine izin verilmeyeceğine dair açıklaması, bu süreçte dijital araçların ön plana çıkacağını ortaya koydu. İlk kez geçmişin alışkanlıklarına son veren AK Parti, seçim çalışmalarında bayrak ve afiş kullanmayarak tasarrufun da kapısını açmış oldu. 50 milyonun üzerindeki internet kullanıcısına kolaylıkla ulaşabilen tanıtım ekibi, dijital teknolojiyle harmanlanmış mesajları vermeye başladı. Seçmenlere hızlı bir şekilde ulaşacak olan ekipler hem güvenilir hem de ölçümlenebilir verilerle süreci yönetmeyi planlıyor.

Mahalli idareler seçimlerine katılacak olan 13 siyasi parti toplamda bin 398 belediye başkanlığı için adaylarını açıklarken sürecin teknolojik imkânlarla yönetileceğinin de mesajını verdi. 36 bin belediye başkan adayı ile 50 binin üzerinde muhtar adayının dijital dönüşümden yararlanması bekleniyor. Bu süreçte sosyal medya ajanslarının yanı sıra, fotoğrafçılara, internet web tasarımcılarına, sosyal medya hesap uzmanlarına ve adayların adına projelerin anlatımını hazırlayacak içerik geliştiricilere ihtiyaç olacak. Ekonomik değeri milyon dolarlarla ölçülebilen bu hizmetlerin sonunda kendisini iyi anlatıp, seçmeni sandıklara çekebilenler ipi göğüslemiş olacak.

Sosyal medyacı toplumuz

-Türkiye’de 54.3 milyon internet kullanıcısı bulunuyor.

-51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var.

-Yetişkinlerin yüzde 98’i, nüfusun yüzde 77’si akıllı telefon kullanıyor.

-Ülke genelinde masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların oranı yüzde 48 iken, tablet kullananların oranı yüzde 25.

En çok tercih edilen platformlar

-Youtube

-Facebook

-Instagram

-Twitter

-Google