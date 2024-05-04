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Sağlık 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık

81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 11:06:00 -
81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal medyada paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

 
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