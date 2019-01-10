80 yaşındaki kadın açık bırakılan rögara düştü

Denizli’de akşam saatlerinde komşusuna tansiyon ölçtürmek için evinden çıkan 80 yaşındaki kadın sokakta Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Müdürlüğünün açıp kapağını kapatmadığı iddia edilen rögarın içine düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Denizli Sarayköy içesi Aşağı Mahalle’de geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Evinde tek yaşayan ve tansiyon rahatsızlığı bulunan Asiye Çetin (80) isimli yaşlı kadın, tansiyon ölçtürmek için komşusuna gitmek üzere evinden çıktı. Komşusunun evinin bulunduğu sokağa doğru yürüyen Çetin, DESKİ Müdürlüğünün başlattığı alt yapı çalışmaları kapsamında açtığı ve üzerini iddialara göre haftalardır kapatmadığı kanalizasyon rögarının içine düştü. Yüzünden ve ellerinden yaralanan Çetin, çevredekilerin fark etmesi üzerine çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, tedavi altına alındı. Yüzünden ve ellerinden yaralanan talihsiz kadının çukurun içine düştüğü anda ise bir vatandaş tarafından fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta bastonu da görünen kadının yüzünün ve ellerinin kanlar içinde olduğu ve çaresiz bir şekilde çukurdaki betona tutunduğu gözleniyor.

Kadının düşmesinin ardından rögarların üstü apar topar kapatıldı

DESKİ’nin ilçede başlattığı altyapı çalışmalarının uzun süredir bitirilmediği ve ilçede sık sık su kesintilerinin yaşandığı öne sürüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını 2 senedir tamamlamadığını aktaran bir vatandaş, çalışmaları yapan taşeron firmanın birinin iflas ettiğini, şu an ise duran çalışmaları başka bir firmanın yürüttüğünü ileri sürdü. Durumdan mağdur olduklarını dile getiren vatandaş, "Herhalde 2-3 sene sonra biter, yollar çok berbat. İnsanların yaşam koşulları eziyetten başka bir şey değil" dedi.

Yaşlı kadın konuşmakta güçlük çekiyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı yaşlı kadın ise yüzü ve elleri sargılı bir şekilde görüntülenirken Çetin'in konuşamayacak durumda olduğu için aile üyeleri röportaj vermek istemedi. Kadının düşme esnasında çenesinden de darbe aldığı ve dünden bu yana güçlükle konuştuğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili DESKİ yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, yaşlı kadının düştüğü kanalizasyon rögarlarının üstünün de olaydan hemen sonra apar topar kapatıldığı belirtildi.