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Yaşam

8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

İstanbul Esenyurt'ta 8 yaşındaki çocuğa taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Taciz edildiği iddia edilen ve linç girişiminde bulunulan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 00:48:00 - 2021-08-06 00:49:59

Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli birbirine girdi. Tekme tokat linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki B.Y’nin yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği yönünde haber yayılmasıyla ortalık birbirine girdi. Sokağa inen mahalleli ev basarak şahsı dışarı sokağa çıkardı. Taciz şüphelisini sokak ortasında döverek linç etmek istediler. 

Şahıs gözaltına alındı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı. Mağdur olduğu iddia edilen çocuk ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

 

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