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Aktüel 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Aktüel

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:42:11 -
8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sekizincisi düzenlenen Altın Çınar Film Festivali'nde en iyi belgeseller ve kısa filmler ödüllendirildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 29-31 Ekim'de, çevrimiçi gerçekleştirilen 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde, "Altın Çınar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Coşkun Aral'ın başkanlığını üstlendiği Meryem Yavuz, Prof. Dr. Hasan Akbulut, Eylem Kaftan ve Meryem Doğan'dan oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışma Jürisi, En İyi Ulusal Belgesel Film Ödülü'ne "Bir Varmış Bir Yokmuş" filmi ile Emre Karapınar'ı layık gördü. Jüri Özel Ödülü ise "İnziva" filmi ile Mert Eşberk'e verildi.

Elif Dağdeviren'in başkanlığını üstlendiği Engin Özkaya, Banu Sıvacı, Sermet Yeşil ve Beste Bereket'in yer aldığı Ulusal Kısa Film Yarışma Jürisi, En İyi Ulusal Kısa Film Ödülü'ne "Paydos" filmi ile Öykü Orhan'ı layık gördü. Jüri Özel Ödülü ise "Çamaşır Suyu" filmi ile Büşra Bülbül'ün oldu.

Festivalde, en iyi belgesel ve kısa filme 5'er bin lira ödül verildi.

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