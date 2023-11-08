  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ömer Çelik apar topar yayını aniden terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım! Sonra yeniden konuştu! Bakın ne dedi

İsrail dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! O ülkede alçak uçuş gerçekleştirdi

TSK terör hedeflerini yerle bir etti

Dakikada 1 yaralı saatte 15 şehit! İşte Gazze'deki katliam

TOGG banttan indi ardından TOGG sayısı resmen belli oldu! Bakan Kacır duyurdu

Türkiye'den müjde: O ilimizde depolamalı (GES) Güneş enerji santrali kuracak! Tüm dünyaya ilan ettiler

Çalışma Bakanlığı'ndan emekli aylığı ödeme tarihleri duyurusu

CHP'de koltuk değişiminin ardından İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması

Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya DAEŞ tepkisi!

Japon Havayolu uçağı tekrar uçuracak! Harekete geçti: JAL flaş kargo kararı aldılar! Daha hızlı gönderecekler
Tarih 8 Kasın 1127: El-Melikü’l-Muazzam'ın (Eyyûbi Sultanı) vefatı
Tarih

8 Kasın 1127: El-Melikü’l-Muazzam'ın (Eyyûbi Sultanı) vefatı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 07:03:00 -
8 Kasın 1127: El-Melikü’l-Muazzam'ın (Eyyûbi Sultanı) vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, El-Melikü’l-Muazzam'ı (Eyyûbi Sultanı) hayırla yâd ediyoruz.

1182 yılında Kahire’de doğdu ve Dımaşk’ta yetişti. Mahmûd b. Ahmed el-Hasîrî’den Hanefî fıkhı, Ebü’l-Yümn el-Kindî’den nahiv ve edebiyat öğrendi.

1198 Sultan el-Melikü’l-Azîz tarafından babası I. el-Melikü’l-Âdil’in isteği üzerine Dımaşk valiliğine tayin edildi. Daha sonra büyük sultan olan babası I. el-Melikü’l-Âdil genellikle Dımaşk’ta ikamet ettiğinden el-Melikü’l-Muazzam onun sağlığında hep ikinci planda kaldı. Babası ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırdığında Dımaşk, Güney Suriye ve Filistin’i el-Melikü’l-Muazzam’ın hâkimiyetine bıraktıysa da o babasının emirleri doğrultusunda hareket etti. İlme düşkünlüğüyle tanınan el-Melikü’l-Muazzam bu dönemde Dımaşk’ta daha ziyade ilim meclislerine katılarak bu alanda kendini geliştirdi.

V. Haçlı Seferi devam ederken gerektiğinde Kudüs’ü korumak maksadıyla Nablus’a giden el-Melikü’l-Muazzam burada Haçlılara karşı başarıyla mücadele etti. Babasının ölüm haberini, Haçlılar Dimyat önlerinde iken aldı. Nablus’tan hemen Dımaşk’a gitti ve devlet hazinesine el koyarak ümerâdan biat aldı (615/1218). I. el-Melikü’l-Âdil’in ölümüyle Eyyûbî birliği tekrar parçalandı. el-Melikü’l-Muazzam Güney Suriye ve Filistin, kardeşleri el-Melikü’l-Kâmil Mısır, el-Melikü’l-Eşref Mûsâ Kuzey Suriye ve el-Cezîre’ye hâkim oldu. Mısır hâkimi olan büyük kardeş el-Melikü’l-Kâmil’in sultanlığı kardeşleri tarafından kabul edilip hutbede ismi okunmakla birlikte her melik bağımsız olarak hareket etti.



el-Melikü’l-Muazzam Dımaşk’ta dizanteriden öldü. Önce Dımaşk Kalesi’nde defnedildi, naaşı daha sonra Cebelisâlihiye’de Muazzamiyye Medresesi’ndeki annesinin, kardeşi Mugīs’in ve bazı hânedan mensuplarının da gömüldüğü aile kabristanına nakledildi. Yerine oğlu el-Melikü’n-Nâsır Selâhaddin Dâvûd geçti.

el-Melikü’l-Muazzam’ın zeki, cesur, gayretli, faziletli, ilme ve edebiyata düşkün bir hükümdar olduğu kaydedilmektedir. İbn Hallikân ona nisbet edilen bazı şiirleri duyduğunu, ancak tesbit edemediğini belirtir (Vefeyât, III, 494-495). Özellikle babasının gözetimi altında Dımaşk nâibi olduğu dönemde ilmî faaliyetlerde bulunan ve ilim meclislerine katılan el-Melikü’l-Muazzam’ın pek çok eseri ezbere bildiği rivayet edilir. İyi bir fakih ve nahiv âlimi olduğu belirtilen el-Melikü’l-Muazzam’ın sefere çıktığında dahi kitaplarını yanından ayırmadığı, âlimleri beraberinde götürdüğü ve fırsat buldukça ilimle meşgul olduğu kaydedilmektedir.

Mescid-i Aksâ’nın kubbesini onartmış ve yedi kıraat üzere Kur’an okunması için vakıflar kurmuştur. Babasının döneminde Dımaşk Kalesi’nin yeniden inşasında görev alan el-Melikü’l-Muazzam’ın en önemli projesi Hicaz yolunda yaptırdığı misafirhane ve inşa ettirdiği hamamlardır. Bunlardan ikisi Maan’da bulunmaktaydı.

Dımaşk’tan Hicaz’a giden yolu genişletmiş, hacılar için Filistin’de iktâlar tahsis etmiş, Dımaşk’ta çarşı ve han yaptırmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23