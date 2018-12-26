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8 etliekmek yedi, ceza olarak bulaşık yıkadı

Konya'da bir sosyal medya kullanıcısının düzenlediği 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışmasına katılan yarışmacı, 8 etliekmek yiyince ceza olarak bulaşık yıkadı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:58
8 etliekmek yedi, ceza olarak bulaşık yıkadı

Konya’da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışmasında başarısız olarak 8 etliekmek yiyebildi. Başarısız olan yarışmacı ceza olarak bulaşık yıkadı.

22 dakikada 8 tane yiyebildi

Konya’da bir sosyal medya kullanıcısı, 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışması yaptı. Yarışmaya iddiayı gerçekleştirmek üzere İbrahim Dayan isimli yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi hazır olduğunu söyleyen İbrahim Dayan kendisi için hazırlanan etliekmeklerden 5 tanesini 15 dakikada yedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan diğer etliekmekleri yemeye başlayan İbrahim Dayan, etliekmeklerden 22 dakikada 8 tanesini yiyebildi ve porsiyonların da büyük olduğunu söyleyerek pes etti. İbrahim Dayan daha sonra kendisi için belirlenen cezayı çekmek üzere restoranın bulaşık hanesine geçerek bulaşık yıkadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:58
  1. Konya
  2. etliekmek
  3. sosyal medya
  4. İbrahim Dayan

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