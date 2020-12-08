  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı
Aktüel

8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı

Ön başvurular, 21 Aralık'a kadar Polis Akademisinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:56:52 -
8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladığını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "https://pa.edu.tr" internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.

Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar
Dünya

İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD ile anlaştılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğunu fakat insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar D..
Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin ''Aday olacak mısınız? ..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay