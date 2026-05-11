  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte istenen ceza! FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez” Can Ataklı Ekrematak krizi geçirdi: İmamoğlu seçimleri kazanacak! Vali, ordu komutanı ve emniyet müdürü Silivri’ye gidip selam duracak! İmamoğlu'nun casusluk davasında Hüseyin Gün’den itiraf gibi savunma! “İstihbaratçılarla görüşmem doğal” CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti! Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı
Sağlık 8 bin adım kiloyu koruyor: Diyet sonrası geri alım riski düşüyor
Sağlık

8 bin adım kiloyu koruyor: Diyet sonrası geri alım riski düşüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
8 bin adım kiloyu koruyor: Diyet sonrası geri alım riski düşüyor

Yeni bir araştırma, günlük yaklaşık 8 bin 500 adım atan kişilerin diyet sonrası verdikleri kiloyu geri alma riskinin daha düşük olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Obezite Kongresi 2026’da sunulacak yeni araştırma, günlük yürüyüş miktarının uzun vadeli kilo kontrolünde önemli rol oynayabileceğini gösterdi. Çalışma, özellikle verilen kiloların geri alınmasını önlemeye odaklandı.

Araştırma sonuçları ayrıca Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayımlanacak.

Araştırmada yaklaşık 3 bin 758 yetişkinin verileri incelendi.

Katılımcılar arasında günlük adım sayısını artıran kişilerin, kilo verme sürecinden sonra verdikleri kiloları daha iyi koruduğu görüldü.

Yaşam tarzı programına katılan kişiler günlük ortalama 8 bin 454 adım atarken, takip sürecinde de yaklaşık 8 bin 241 adım seviyesini korudu.

Araştırmanın başındaki isimlerden, İtalya’daki Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marwan El Ghoch, "Obezite tedavisindeki en büyük sorun verilen kiloların geri alınması" dedi.

Araştırmaya göre fazla kilolu bireylerin yaklaşık yüzde 80’i, verdikleri kiloların bir kısmını birkaç yıl içinde yeniden alıyor.

YÜRÜYÜŞ KİLO KORUMADA ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmada günlük yürüyüş miktarını artıran katılımcıların ortalama 4 kilogram verdiği ve bu kaybın büyük bölümünü uzun vadede koruyabildiği görüldü.

Bilim insanları, yürüyüşün kısa vadede doğrudan daha fazla kilo verdirme etkisi göstermediğini ancak kilo koruma sürecinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Prof. Dr. El Ghoch, "Günde yaklaşık 8 bin 500 adım atmak, kilo geri alımını önlemek için basit ve düşük maliyetli bir yöntem olabilir" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, düzenli yürüyüşün uzun vadeli sağlık ve fiziksel aktivite alışkanlıkları açısından da önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor.

Bilimden çarpıcı sonuç: Kısa egzersizle 8 hastalığa karşı koruma
Bilimden çarpıcı sonuç: Kısa egzersizle 8 hastalığa karşı koruma

Spor

Bilimden çarpıcı sonuç: Kısa egzersizle 8 hastalığa karşı koruma

Uzun yaşamın sırrı: Farklı egzersizler
Uzun yaşamın sırrı: Farklı egzersizler

Sağlık

Uzun yaşamın sırrı: Farklı egzersizler

İnsülin direnci sadece kiloluların sorunu değil
İnsülin direnci sadece kiloluların sorunu değil

Sağlık

İnsülin direnci sadece kiloluların sorunu değil

Koşu mu yüzme mi? Kalp için en etkili egzersiz belli oldu
Koşu mu yüzme mi? Kalp için en etkili egzersiz belli oldu

Sağlık

Koşu mu yüzme mi? Kalp için en etkili egzersiz belli oldu

İnsülin direnci sadece kiloluların sorunu değil
İnsülin direnci sadece kiloluların sorunu değil

Sağlık

İnsülin direnci sadece kiloluların sorunu değil

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23