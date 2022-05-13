7'li masadan Canan Kaftancıoğlu açıklaması! Hadsiz küfrü ve hakaretleri savundular

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Terör sevici HDP’nin "Geniş Demokrasi İttifakı" oluşturma iddiasıyla bir araya getirdiği 6 sol ve sosyalist oluşum, CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

HDP, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na yönelik yargı kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti devletine, devletin Cumhurbaşkanı'na, devletin vatandaşlarının çoğunluğunun mensup olduğu dine pervasızca hakaret edip küfürler savuran Canan Kaftancıoğlu, bir destek de 7'li masadan aldı.

Siz küfre ve hakarete maruz kalınca ne yapıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hadsiz hakarete ve küfre maruz kalması sebebi ile yaptığı hukuki başvuruyu, utanmayıp, "hukuka müdahale" diye değerlendiren 7'li masa, ortak açıklamasında şunları söyledi:

Toplumsal muhalefet sindirilmek isteniyor. Bu baskı ve hukuksuzluk politikaları zincirine bir yenisi daha eklendi. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezayı onadığını açıkladı. Bu cezalarla birlikte Kaftancıoğlu’na siyaset yasağı da getirildi. Ülkede mevcut otoriter rejime muhalefet edenlerin hepsi tehdit altında ve susturulmak isteniyor. Verilen son ceza, toplumsal muhalefete yönelik baskıların bir plan dahilinde uygulandığının ve daha da arttırılacağının işaretini veriyor. Bu baskıcı müdahalelere karşı Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız.