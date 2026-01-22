76 yaşındaki teyzeye emekli maaşını vermediler... Sebebine inanamayacaksınız

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın İncirliova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ya müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı. Geçtiğimiz günlerde bir devlet bankasına cenaze masrafı olarak yatan parasını çeken yaşlı kadın, kendisine bağlanan maaşı çekmek için özel bir bankanın İncirliova Şubesi'ne gitti. Zeynep Benli kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

Günlerdir maaşını çekebilmek için bankanın İncirliova Şubesi'nde beklediğini belirten Zeynep Benli, "Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Eşim daha önce maaşını buradan çektiği için ben de evimize yakın olan bu bankadan maaşımı almak istedim. Cenaze masraflarını bir devlet bankasından kimliğimi ibraz ederek çektim. Şimdi, elektrik, su doğal gaz ödemelerim var. Ancak banka adıma yatan maaşı ‘Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, "Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var ama gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankasının havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"Banka görevlileri: Prosedür böyle"

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten bankanın İncirliova Şube Müdürü Hakan B. uygulanan prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi. Bir yakının sağlık sorunu nedeniyle izinli olduğunu maaşını çekmek isteyen kişiye önce hesap açmaları gerektiğini kaydeden Banka Müdürü Hakan B. "Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz" dedi.