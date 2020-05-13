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Aktüel

743. Türk Dil Bayramı

Karaman'daki etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:53:18 -
743. Türk Dil Bayramı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, 743. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Parkındaki törende, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Hüsamettin Aslan ve Mahmut Güventürk'ün de hazır bulunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu törende, sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

Etkinlikler kapsamında, 743 yıl önce ünlü Türk Dil Fermanı'nı yayımlayarak Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyündeki türbesine de çelenk sunulacak.

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