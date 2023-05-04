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Aktüel 70 öğrencinin kaldığı pansiyonda yangın
Aktüel

70 öğrencinin kaldığı pansiyonda yangın

Yeniakit Publisher
2023-05-04 00:39:00 -
70 öğrencinin kaldığı pansiyonda yangın

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dayıoğlu Mahallesi Erdemli Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunun birinci katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Pansiyonda bulunan 70 öğrenci, görevliler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Binadan tahliye edilen öğrenciler, pansiyonun yanında bulunan okul binasına alındı.
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