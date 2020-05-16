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70 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Giresun’un Doğankent ilçesinde yaşayan Bilal Kılıç, bahçe altı temizliği yaptığı sırada dengesini kayberek 70 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:39:56 -
70 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Giresun’un Doğankent ilçesinde yaşayan Bilal Kılıç, bahçe altı temizliği yaptığı sırada dengesini kayberek 70 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.


Doğankent ilçesine bağlı Yeniköy Köyü Yerlice mahallesinde yaşayan 61 yaşındaki Bilal Kılıç, motorlu tırpanla bahçe altı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki uçurumdan dere yatağında bulunan kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.


Bilal Kılıç’ın akşam saatlerine doğru eve gelmemesi üzerine yakınları, Kılıç’ın çalıştığı bahçeye gittiklerinde dere yatağındaki cansız bedeni ile karşılaştılar. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk güçleri sevk edildi. Görele olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şüpheli bir duruma rastanılmadığı bildirldi.


Bilal Kılıç’ın cansız bedeni otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.

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