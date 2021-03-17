  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 7 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şok etti
Aktüel

7 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şok etti

Muğla'da bir çocuğun midesinden çıkan mıknatıslar doktorları hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:40:00 -
7 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şok etti

Karın ağrısı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 7 yaşındaki U.K'nın kontrollerinde midesinde mıknatıs olduğu belirlendi. Yaklaşık iki saat süren operasyonla çocuğun midesindeki 11 mıknatıs çıkarıldı.

Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, bazı çocuklarda bu durumun ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bazen küçük şeyler çocukların dikkatini çekebiliyor. Hastamızda mıknatısların midede yer değiştirmemesi, ameliyat kararı vermemizde etkili oldu." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...
Eğitim

Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçerek en risksiz şekilde eğitim görebilmeleri için yapılan..
İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!
Dünya

İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!

Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye'de sağlık merkezlerinin hedef alınmasını durdurmak..
Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu
Teknoloji

Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu

Türkiye’nin Milli Uzay Programını gerçekleştirmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğunu belirten Rusya Federal Uza..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay