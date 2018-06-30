7 gollü çılgın maçta Fransa, Arjantin'i yendi!
2018 Dünya Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa, Arjantin'i nefes kesen bir maç sonucu 4-3 yendi ve çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.30 Haziran 2018 Cumartesi 19:00
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve Arjantin, Kazan'da karşı karşıya geldi. Fransa, Kylian Mbappe'nin müthiş performans sergilediği maçta Arjantin'i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arjantin ise son 16 turunda kupaya veda etti.
Fransa çeyrek finalde, Uruguay-Portekiz maçının galibiyle eşleşecek.
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