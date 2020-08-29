7 ayda 526 bin 939 aracın tescili yapıldı

Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 138 bin 883 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 59,8 ile ilk sırada yer aldı. Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 82,6 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde 86, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Traktörde ise yüzde 10,2 azalma görüldü.

Ocak-temmuz döneminde 526 bin 939 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 28 bin 373 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 498 bin 566 arttı.