7 ayda 526 bin 939 aracın tescili yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,5 artarak 23 milyon 86 bin 900’den 23 milyon 653 bin 515’e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 138 bin 883 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 59,8 ile ilk sırada yer aldı. Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 82,6 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde 86, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Traktörde ise yüzde 10,2 azalma görüldü.
Ocak-temmuz döneminde 526 bin 939 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 28 bin 373 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 498 bin 566 arttı.