7 adımda hamilelikte beslenme önerileri! Hamilelikte beslenme nasıl olmalıdır?

Hamileliğin sırasında iyi beslenmek, minik bebeğine vereceğin ilk ve en güzel hediyedir. Merak edilen sorulardan birinin "Hamilelikte nasıl beslenmeli?" olduğudur. İşte hamileyken edinmeniz gereken Diyetisyen Burak Çetiner'den 7 beslenme önerisi

1-Ani Kilo Artışına Karşı Dikkatli Ol Gebelik başlangıcında ideal kiloda isen hamilelik boyunca toplam 9-12 kilo alabilirsin. Ancak vücut kitle endeksin normalin üstünde ise bu artış, 7-9 kilo arasında olmalı. Hamilelikte çatlak oluşumunun önüne geçmek için kilo artışının yavaş ve düzenli olması büyük önem taşıyor. Bunun için ise artan iştahını bastırmak adına sık ve küçük porsiyonlu beslenmeye özen gösterebilirsin.

2. Bol Su Tüketimini Sakın İhmal Etme Hamileliğin adeta diğer adı olan ödem, bol su tüketimi sayesinde azalıyor. Bebeğinin içeride en iyi şekilde gelişmesi ve senin de sağlığın için günde en az 2-3 litre su içmen gerekiyor. Bu aynı zamanda cildinin nemini ve canlılığını korumak adına da en temel şartlardan biri.

3. Et Grubu Besinlere Ağırlık Ver Kırmızı et, tavuk, hindi, balık ve yumurta gibi besinleri halihazırda büyük bir iştahla tüketeceğinden eminiz. Et grubu; protein başta olmak üzere demir, B12, fosfor, B2, folik asit ve B6 gibi çok ihtiyaç duyduğun besin ögelerini içeriyor. Günde en az 3-4 porsiyon et tüketimi, kansızlık sorununun üstesinden geldiği gibi hücrelerinin yenilenme sürecini de hızlandırıyor. 4. En Büyük Dostun Süt ve Süt Ürünleri Kalsiyum bakımından en zengin kaynak olan süt ve süt ürünleri; A vitamini, B6 ve B12 içermesi yönünden oldukça önemli. Süt grubu; bebeğin kemik gelişimini sağlamasının yanı sıra doku ve hücreleri sağlamlaştırıyor. Ayrıca cildin nem ve elastikiyet kazanmasına yardımcı olan bu besinler; hücre üretimini hızlandırarak cilt, saç ve tırnak sağlığına büyük katkı sağlıyor.

5. Tahıl Grubu İhtiyacın olan enerjiyi büyük oranda karşılayan ekmek, makarna, pilav, bisküvi ve patates gibi besinlere olan düşkünlüğünün arttığı bir dönemden geçiyorsun. Ancak bu esnada tam taneli ve beyazlatılmamış tahıl ürünleri tüketmeye özen göstermelisin. Aksi takdirde kan şekerin çabucak düşerek gıda ihtiyacını tekrar artırabilir. 6. Sebze ve Meyvelerle Aranı Çok İyi Tutmalısın A,C,E,K vitamini ve potasyum bakımından zengin olan sebze ve meyveleri; gebelikte beslenme listene mutlaka eklemelisin. Su ve lif ihtiyacını da sağlıklı bir şekilde karşılayan bu besin grubu, içerdiği antioksidanlarla hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor hem de cildini canlandırıyor. Bu nedenle günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketmelisin.

7. Yağ Tüketimi de Olmazsa Olmaz Zeytinyağı başta olmak üzere doğal bitkisel yağlar, içerdiği doymamış yağ asitleri ile bebeğinin beyin gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca sindirim sistemini de düzenleyen bu yağlar, cildinin nem dengesinin korunması açısından da önemli rol üstleniyor. Tabii yağ tüketimini günde 20-30 gramla sınırlandırmanda fayda var.

