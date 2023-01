6’lı masayı miniklerin ihtirasları devirecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak” çıkışı, Türkiye’yi eski vesayet ve kriz günlerine döndürme ajandasını milletin önüne koyarken, altılı masada da önemli ölçüde rahatsızlığa neden oldu.

Bindelikler

Ali Babacan’ın DEVA Partisi de Anayasa’dan Türklük kavramını çıkaracağını belirterek HDP’ye göz kırpınca, masada işler iyice karıştı. Davutoğlu’nun çıkışı sosyal medyada “Tutmayın küçük enişteyi”, “Küçük enişte masayı devirdi” gibi yorumlarla tiye alınırken, Babacan’ın Türklüğü Anayasa’dan silmeye çalışması İYİ Parti tabanını eğreti etti. Masanın bindelikle ifade edilen oy oranlarına sahip iki partisinin çıkışları, henüz aday bile belirleyemeyen masanın ömrünün uzun olmayacağı yorumlarına neden oluyor.

3 kazı güdemezler

Konuya ilişkin Akit’e konuşan bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, olup bitene ilişkin şu değerlendirmelerde buyundu:

“Altılı masanın müdavimleri bile kendilerinin bir ‘proje’ ittifakı olduklarını beyan etmişti. Tabanları, sosyolojileri ve dünya görüşleri birbirine zıt bu partilerin birlikteliğinden bir şey çıkmayacağını daha en başında söylemiştik. Zaman bizi haklı çıkarıyor. Aç tavuk misali masadaki her parti lideri kendine yer, makam biçiyor. Bakanlıkları paylaşıyor, Cumhurbaşkanı veya yardımcısı ilan ediyor. Kimin ne dediği, ne istediği belli değil. Bir de tabi masanın altındaki gizli ortak var. Bakalım onlara ne vaatler verilecek? İttifakın ne dış politikası, ne ekonomik yol haritası, eğitim, sanayi, teknoloji hedefleri vs. hiçbiri ortada yok. Varsa kim aday olacak, ben olayım, o olmasın… Bunlar değil memleket yönetmek, 3 kazı güdemezler. Her kafadan bir ses çıkıyor. Anadolu’da güzel bir deyim var: Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Bunların sabahı da olmayacak gibi. Kimse itibarına leke sürülmesin, masayı ilk terk eden biz olmayalım diye seslerini çıkarmıyor ama artık bu masa ‘kriz masasıdır’, Bizans oyunlarının döndüğü masadır. Siyasi partiler millete umut vaat eder ama bunlar milletimize krizden başka bir şey vaat etmiyor. Bu masadan memlekete de millete de hayır gelmez.”

Her şey beklenir

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın AK Parti hükümetlerinde yıllarca üst düzey görevlerde bulunduktan sonra kendilerini o makamlara getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye ihanet ederek terk ettikleri eleştirilerini hatırlatarak, “Kendi davasını, liderini makam için satandan her şey beklenir. Bir kere vücuda virüs gibi girdikten sonra her daim bu hastalık tekrar eder Allah akıl fikir versin bunlara” şeklinde konuştu.

Hezeyanların masası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, altılı masanın içinde bulunduğu durumu, “Zaten altılı masa hezeyanların yemek masasıydı. Dökülenlerin toplandığı, bir sonbahar rüzgarıyla da uçmağa varmaya başladı” sözleriyle değerlendirdi.