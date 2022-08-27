6'lı Masa'yı karıştıracak açıklama: CHP'li olmalı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

"CHP kimlikli olmalı"

Cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine yönelik görüş belirten Tekin, "Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak söylüyorum; mutlaka CHP kimliği ile olması gerekiyor. Çünkü CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Bu açıklamanın '6'lı Masa'nın diğer ortakları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

Kavuncu'nun sözleri kızdırmıştı

İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı.

Kavuncu'nun bu açıklamasını 'nezaketsizlik' olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP kimliğini taşıyan birisini tarif etmeye hakkı yok. Onu ancak CHP Genel Başkanı tarif edebilir." diyerek ittifak ortaklarına sert çıkmıştı.