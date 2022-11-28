6'lı masanın işleri yordu! Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu
6'lı masanın aldığı ortak kararların açıklandığı toplantıya katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yorgunluktan uyuya kaldı.
Millet İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ni, bugün Ankara’da düzenlediği toplantıda kamuoyuna açıkladı.
Her partiden bir kişinin uzun uzun alınan kararları anlatması toplantıyı oldukça uzattı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun kürsüye çıkarak konuştuğu sırada ekrana yansıyan 6 lider arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun uyuması dikkat çekti.
Sandalyede uyuyakaldı
Dinlemekten yorulduğu görülen Karamollaoğlu'nun, uzun süreli uyku moduna geçtiği anlar da kameralara yansıdı.
Siyaset
Masa devrilince dostluk gümledi: Cumhuriyet gazetesi, Temel Karamollaoğlu'nun karikatürünü çizdi..