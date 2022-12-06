6’lı masada Jeremy çatlağı!

Küresel güçlerin yönlendirmesiyle 6’lı masa etrafında toplanan ve “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” safsatasıyla Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyen Millet İttifakı’nda yaşanan derin çatlak büyüyor. “Türkiye’yi yönetmeye hazırız” dedikleri halde sudan sebeplerle birbirine giren, masada diziliş sırasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hususunda ve ittifaka ait belediyelerdeki rant kavgası sebebiyle defalarca karşı karşıya gelen paydaşlar arasında bu kez ABD’li başdanışman Jeremy Rifkin gerginliği yaşanıyor. Minik ortaklardan Ali Babacan’ın “Masanın dış politikası da ekonomi politikası da ortak” açıklamasına ve CHP liderinin, “Ülke söz konusu olduğunda ideolojik farklılık teferruattır” şeklindeki uyum mesajlarına rağmen, Kılıçdaroğlu’nun adaylık şovuna dönüşen “İkinci Yüzyıla Çağrı” vizyon belgesi, ittifakın arasını açtı. “Türkiye’ye umut olacak” şeklinde lanse edilen, gerçekte ise ülkeyi küresel emperyalistlerin lejyonerlerine teslim etmeyi amaçlayan vizyon programına ittifak ortaklarının katılmaması, 3 gün geçmesine rağmen bir açıklama yapmamaları ve fondaş medyanın bu durumu geçiştirmesi düşman kardeşler arasında yaşanan yabancı danışman rahatsızlığını gözler önüne serdi. İttifakta yaşanan suskunluğu Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Masada fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor” görüşünde birleşti.

Bu ittifak fazla sürmez

Siyasetçi Yazar Cemal Toptancı, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı vizyon belgesine yönelik suskunluğu ben fırtına öncesi sessizliğe benzetiyorum. Bu büyük bir dağılmanın habercisidir. CHP ve İP’in ise seçim yaklaştıkça parti içinde hiziplere bölüneceğini, sert kavgaların yaşanacağını düşünüyorum. Büyük bir çekişme var. Aldanmış olan eski ülkücülerin tekrar MHP’ye döneceğini öngörüyorum. Küçük ortakların sessizliğini de masanın dağılacak olmasına yorumluyorum. Tek aday üzerinde ittifak edemeyecekler ve daha sert kavgalar yaşanacak. Masanın haleti ruhiyesi, ‘şizofren’ diyen CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun tarifi gibidir. İttifakın dağılacağını düşünüyorum.”

Kılıçdaroğlu'na güvenmiyorlar

Altay Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Başkanı Hasan Kapar da, şunları ifade etti: “Cumhuriyetin 1. yüzyılında halka kâbusu yaşatan CHP’nin hiçbir şey olmamış gibi 2. yüzyıl vizyonu da yüzsüzlüktür! Vizyon belgesinin açıklandığı programa 6+2’li masadan katılan kimseyi göremedik. Bir mesaj, tebrik duyurusu da yapılmadı. Program, 6’lı masanın bileşenleri tarafından Kılıçdaroğlu’nun adaylık ilanı olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Bu adaylığın masada henüz kabul görmediğini de anlamış oluyoruz. Gelen tepkiler, Kılıçdaroğlu’nun sadece 6’lı masa tarafından değil, kendi partisince de kabul görmediğini gözler önüne seriyor. İmamoğlu-Akşener kliğinin, Kaftancıoğlu-Kılıçdaroğlu kliği ile kavgasının iyice su üstüne çıktığını gördük. Önünüzdeki günlerde bu kavganın derinleşeceğini öngörebiliriz. Masanın kendi içinde büyük bir belirsizlik yaşaması yanında CHP’nin parçalı bir mücadele içinde olması, bu ittifaktan memlekete hiçbir fayda gelmeyeceğinin açık göstergesidir. Minik ortaklar da Kılıçdaroğlu’nun ABD’den Türkiye’yi yönetme temalı şovuna mesafeli durarak, ona olan güvensizliklerini bir kez daha göstermiş oldular.”

Masada dağılma kaçınılmaz

Gazeteci Yazar Şükrü Sak ise, şunları söyledi: “Vizyon toplantısına diğer bileşenlerinin katılmaması bir ‘çözülme-dağılma’ işareti olarak görülebilir. Muhalif medya önce bunu sorgulamalıydı. Aksine bu çözülmeyi gizlemeye çalıştılar. İstedikleri kadar görmezden gelsinler netice değişmeyecektir. Bugüne kadar Millet İttifakı’na ‘ittifak’ demek için bin şahit gerekiyordu, ABD’li danışmandan sonra beş bin şahit gerekecek. Birçok konuda ayrışık halde bulunan bu tuhaf oluşuma şimdi de danışman rahatsızlığı eklendi. Bir yabancının gösterdiği yönde siyaset yapmak ne kadar ayıpsa, danışmanın Türkiye’ye gelmeye bile tenezzül etmemesi de daha da utanç verici bir durumdur. Türk siyasetinin Amerikalı danışmanlar tarafından yönlendirilmesini millet de kabul etmez. Söz konusu danışmanın Yahudi kökenli olması da ayrıca problemli bir durum. Vizyon toplantısında yaşanan gerilim, ittifak ortaklarının suskunluğu, fondaş medyanın otosansürü, altılı masada yaşanan gerilimin ve dağılmanın kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.”