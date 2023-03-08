6'lı masada bu kez HDP krizi! Akşener'in sözlerine CHP'nin yeşil ışık yaktığı HDP'den cevap: İşine baksın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine verdiği olumlu karşılığa karşın İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in HDP'nin masaya kesinlikle getirilemeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamaya HDP'den cevap geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık anlaşmazlığı nedeniyle önce zehir zemberek sözlerle masayı terk etmesi ardından da İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmaları şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederek 6'lı masaya dönmesi, Millet İttifakı'nda 4 günlük krize neden oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının hemen ardından ise CHP'nin daha önce gizli görüşmelerde bulunduğu HDP'den tebrik mesajları yağdı.

Millet İttifakı'nda 'dayatma' ile Kılıçdaroğlu aday olarak seçilirken bu kez de CHP-HDP arasındaki karşılıklı ittifak sinyalleri yeni bir krizin başlangıcı olarak kulislerde konuşulmaya başlandı.

"HDP'ye bakanlık verilmeyecek"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine itiraz etmeyeceğini ancak HDP'ye kesinlikle bakanlık verilmeyeceğini söyledi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

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O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil.

"Meral Akşener işine baksın"

Akşener'in bu açıklamalarını HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç Mezopotomya Ajansı'ndan Özgür Paksoy'a değerlendirdi.

Hiçbir şekilde pazarlık yapacak bir parti olmadıklarını söyleyen Oluç, Akşnener'e, “Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz." dedi.

"Çok ciddiye aldığımız sözler değil"

Oluç şu ifadeleri kullandı:

Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız. Biz öyle bir anlayışa sahip değiliz.

Bizim derdimiz, mücadelemiz, Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması, bir geçiş dönemiyle birlikte hem yerel anlamda hem merkezi anlamda güçlü bir demokrasiye ulaşılması için adımların atılması ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için bir zeminin oluşmasıdır.

Biz bununla ilgileniyoruz. O yüzden bize pazarlık yapmışlar ya da yapacaklar, 'Pazarlık yapmayız' gibi lafların bize söylenmesinin bir anlamı ve karşılığı yok.

Dün Meral Akşener’in o konuda söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz.

Millet İttifakı’nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz.