6'lı masada ağzını açan adaylığını ilan ediyor! Ahmet Davutoğlu: Adayım ama...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Osmaniye'de esnaf ziyareti yaptı.

6'lı masanın adaylık bilmecesi sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başbakan adayı olacağını açıklamıştı. CHP'li siyasiler ise son dönemdeki açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak işaret etti.

Geçtiğimiz hafta Malatya'da "Ben başbakan olacağım, göreceksin." sözleri ile gündeme gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de de bir adaylık açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, bir esnafın, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için neden aday olmuyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız.