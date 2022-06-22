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Siyaset 6'lı ittifak kayıtsız şartsız uygulama sözü vermişti! İngiltere bile AİHM'den vazgeçiyor
Siyaset

6'lı ittifak kayıtsız şartsız uygulama sözü vermişti! İngiltere bile AİHM'den vazgeçiyor

6'lı ittifak masası, AİHM kararlarını kayıtsız şartsız uygulayacağı sözü verirken, İngiltere bundan vazgeçme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 21:22:00 - 2022-06-22 21:28:58
6'lı ittifak kayıtsız şartsız uygulama sözü vermişti! İngiltere bile AİHM'den vazgeçiyor

 Yeniakit.com.tr 

İngiltere, AİHM kararlarını görmezden gelecek şekilde İnsan Hakları Yasası'nı değiştirecek.

Ülkenin Adalet Bakanı Dominic Raab'ın, AİHM'in göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesini durdurmasının ardından bugün parlamentoya sunacağı yasa değişikliği teklifiyle İngiliz mahkemelerinin yasal üstünlüğe sahip olduğuna vurgu yapılacak.

Söz konusu değişiklikle, AİHM kararlarının, her zaman İngiliz mahkemeleri tarafından takip edilmesi gerekmediğine ve İngiliz bakanların AİHM'in kararlarını uygulayamayabileceğine hükmedilecek.

İngiltere: Halkı daha iyi korumamızı sağlayacak

İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ayrılmayacak Bakan Raab, yasal düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "Bu reformlar ifade özgürlüğünü güçlendirecek, daha fazla yabancı suçluyu sınır dışı etmemize ve halkı tehlikeli suçlulardan daha iyi korumamıza olanak sağlayacak." dedi.

İngiltere vazgeçerken 6'lı masa bunu vadediyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki 6'lı ittifak, İngiltere'nin bile vazgeçtiği AİHM için, iktidar olmaları durumunda AİHM kararlarını kayıtsız şartsız uygulama sözü veriyor.

Milliyetçi Akşener'e bak!

AiHM kararları kayıtsız şartsız uygulanırsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için de tahliye kararı verme ihtimali varken, Milliyetçi Meral Akşener'in de 6'lı masada AİHM vaadinde bulunması gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

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Yorumlar

mesut

bu aihm daha yeni bir mülteciyi gönderdik diye bizi 12,5 bin euro tazminata mahkum etti

Abdullah Murat

[email protected]İnsanların istedikleri gibi kendi çıkarları ve daha çok isyanları o şeytanın peşinden gidişlerinin ürünleri olanları değil değişmeyen Allahın hükümlerine uyun boyun eğin yani teslim olun = müslüman olun Allahın bu işi ileyenler kaifirlerin takendileridir Allahın ayetlerini satanlardır dediği büyük en önemli emanetin şerefin namusun candan değerlinin kaybı olan ebedi cehennemlik yapan bu çirkin küfürden vazgeçin. Artık böylelerinin takvası ve gerçek bir ahlakı olamaz. Hiçbirşey üzerinde dinsiz ve ateşin ehli olurlar pislik içinde şeytanla kalırlar. Ey kendilerine müslümanın teslim oldum diyenler ağızlarınızdaki yalan değil gerçek olsun İslamın dostluğun şartı olan boyun eğmeyi namaz kılmayı ve zekat vermeyi yerine getirin Aksi takdirde iflasa hüsrana ve rezilliğe hazırlanın.
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