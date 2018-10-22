690 Dolara umreye gitme fırsatı

Sebil Turizm mukaddes topraklara özlem duyanlara yönelik 690Dolar’dan başlayan kampanyalı fiyatlarıve sınırlı sayıdaki kontenjanıyla umre fırsatı sunuyor.3 gece Medine, 11 gece Mekke'de toplam 14 geceden oluşan umre ziyareti için Sebil Turizm iki farklı tarihte en cazip ve VIP hizmet farkıyla misafirlerine avantajlı fırsatlar sunuyor. Erken başvuruyla toplamda 45 kişilik sınırlı sayıdaki kontenjan fırsatını kaçırmamak için acele edin.

6 KASIM’DA YOLA ÇIKILIYOR

Umre’ye Sebil Turizm ayrıcalığı ve İkram Turizm güvencesiyle katılmak isteyen misafirler 6 Kasım Salı günü uçakla İstanbul’dan Medine’ye doğru yola çıkacak. 9 Kasım Cuma günü ise Medine'den Mekke'ye karayoluyla Sebil Turizm ekibinin kontrolü ve güvencesinde geçilecek. 20 Kasım Salı günü de Cidde'den İstanbul'a dönüş yapılacak. Yolculuğa katılacak misafirler için en avantajlı fiyat dört kişilik odada kişi başı 690 Dolar. Avantajlı fiyat kontenjanı sınırlı sayıda olup, erken başvuruyla fırsatları kaçırmayın.Diğer avantajlı fiyatlar ise şu şekilde; üç kişilik odada kişi başı 720 Dolar, iki kişilik odada ise kişi başı 760 Dolar.

HAREME EN YAKIN SERVİS NOKTASINA ULAŞIM



14 gün boyunca umreye gidecek misafirler için Sebil Turizm yetkilileri birebir ilgi ve hizmetiyle yaşanacak olası problemlerin de önüne geçecek. Sebil Turizm hareme en yakın servis noktasına ulaşım sağlarken, Türkiye’deki en ucuz fiyatlarla da sizlere umre edanız için vesile olmak istiyor. Umreye gidecek misafirlerayrıca Medine’ye 300 metre uzaklıktaki Al MadinaKareem Hotel veMekke’ye 1500 metre uzaklıktaki Alwan Al AseelHotel’dekaliteli konaklama farkına da sahip olacak.

UMREDE EN CAZİP FİYATLAR

690 Dolar’a avantajlı fiyat farkıyla ikinci Umre ziyaretleriise 20 Kasım Salı günü gerçekleşecek. 14 gün sürecek ve VIP hizmet anlayışı farkıyla 20 Kasım Salı günü İstanbul'dan uçakla Cidde'ye doğru yola çıkılacak. 1 Aralık Cumartesi ise Sebil Turizm ekibinin gözetimi ve kontrolünde Mekke'den Medine'ye karayoluyla geçilecek. 4 Aralık Salı günü Cidde'den İstanbul'a dönülecek.Yol boyunca misafirlerin yanında olacak Sebil Turizm’in ekip çalışanları, birebir ilgi ve hizmet farkıyla kutsal topraklarda umre edasını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak için bütün imkânlarını seferber edecek.Tüm bu fırsatlardan yararlanmak için www.sebilturizm.com’a tıklayınız.