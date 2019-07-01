0553 313 94 23

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

- Edirne Valisi Ekrem Canalp:"Bu köklü geleneği bizler atalarımızdan emanet aldık, bu emaneti de elimizden geldiği şekilde bizden sonraki nesillere intikal ettireceğiz. En şanlı ve en heyecanlı şekilde bizden sonraki nesillere devredeceğiz"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:40
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı


EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'in de aralarında bulunduğu kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde belediyeden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Selim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Söz yazarı ve bestekar Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı da bando eşliğinde okundu.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın, Edirne'nin ev sahipliğini yaptığı Türk milletinin en köklü geleneği olduğunu belirtti.

Kırkpınar'ın insanlığın en köklü mirası olduğunu vurgulayan Vali Canalp, "Bu köklü geleneği bizler atalarımızdan emanet aldık, bu emaneti de elimizden geldiği şekilde bizden sonraki nesillere intikal ettireceğiz. En şanlı ve en heyecanlı şekilde bizden sonraki nesillere devredeceğiz." diye konuştu.

Güreş sporunun Türk milletiyle özdeşleştiğini anlatan Vali Canalp, özellikle yağlı güreşte bu işin şampiyonluğunu Türkiye ve Edirne'nin yaptığını vurguladı.

Vali Canalp, bu tür etkinliklerin turizm açısından da çok etkili olduğunu belirterek, kente gelen turist sayısının sürekli artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın yağlı güreşlerin olimpiyatı olduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın, dünyanın en eski spor organizasyonlarından olduğuna değinen Gürkan, "Kırkpınar, 658 yıldır dünyada hiçbir etkinliğe nasip olmayacak şekilde yoklukta da varlıkta da savaşta da barışta da her ne olursa olsun kesintisiz devam etmiştir. Kırkpınar'ı bu kadar efsane yapan, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne sokan bu özelliğidir." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise burada ağalık yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Ata sporu güreşi çok sevdiğini anlatan Selim, "Edirne'yi seven, ata sporunu seven, peygamber sporunu seven ve buna da layık olan bir kardeşim çıkarsa ağalığı vereceğimi söylemiştim. Biz, ata sporumuzu da Edirne'yi de çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz'da başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:40
  1. festival
  2. Güreş
  3. Kırkpınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş makinesine arkadan çarpan iş adamı kazada öldü
    1. İş makinesine arkadan çarpan iş adamı..
    2. Edremit’te polisten kaçak sigara..
    3. 33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları..
    4. Tüm Türkiye'de uygulanacak! Arapça..
    5. Yoldan çıkan Ferrari okulun bahçesine..
    6. Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    7. Sular çekilince otomobil ortaya çıktı
    8. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    9. Serinlemek için denize giren polis..
    10. "Kuzey Kutbu'nun gizemli yaşamı"..
    11. AB mahkemesi, kaçak Katalanların..
    12. Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i..
    13. Ümit Özat: "Sağlam bir kadro ile..
    14. Adana’daki orman yangınını söndürme..
    15. Atakum’a aşevi müjdesi
    16. Juventus, Rabiot transferini duyurdu
    17. Dalgalara kapılan polis memuru boğuldu
    18. Adanaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    19. Freni patlayan kamyonu telefon..
    20. Fabrikada yüksekten düşen işçi 1..
    21. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    22. Bardakta vişneli muhallebi nasıl..
    23. Sinop’ta 1 Temmuz Denizcilik ve..
    24. Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak
    25. Bakan Kasapoğlu milli eskrimcileri..
    26. AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne..
    27. Özbekistan jeolojik arama-keşif..
    28. Hong Kong'da göstericiler meclisi..
    29. İÜ AUZEF sınav giriş yerleri belli..
    30. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama