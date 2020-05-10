65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere parklarda, caddelerde, mahallelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

68 yaşındaki Yaşar Gönen, AA muhabirine, dışarıya çıkmayı çok özlediğini söyledi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Gönen, "Yaklaşık 50 gündür evdeyim. Dışarı çıkmayı çok özlemişiz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Bir sonraki sefere daha çok dışarıda kalırız. 80 metrekare evin içerisinde spor yapamadım. Bugün bisikletle dolaşıp yürümek istiyorum." şeklinde konuştu.

74 yaşındaki Tahsin Dadaş da 3 ay önce eşini kaybettiğini ve evde tek kaldığını anlatarak "Yaklaşık 2 aydır evden çıkmıyorum. Yemeğimi kendim hazırlıyorum. Bu süreçte bol bol ibadet ettik. Dışarısı çok güzel, özlemişiz. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Her şey bizim için." dedi.

Dışarı çıkan vatandaşların bisiklete bindiği, türkü söylediği, yürüyüş yaptığı ve aralarında sohbet ettiği görüldü.

- Kırşehir

Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk defa pazar yeri, meydanlar ve parklarda zaman geçirdi.

Kırşehir Kapalı Pazar Yeri'ne gelen vatandaşlar, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske verilerek tezgahların olduğu alana alındı. Çocukları ve torunlarının rehberliğinde pazara gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, kısa süreliğine de olsa alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Gazi Park ve farklı mahallelerdeki parklara giden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Pazar yerinde oğlu ile alışveriş yapan 72 yaşındaki Ayşe Koçyiğit, pazarda alışveriş yapmayı çok özlediğini belirterek Kırşehir'de meşhur olan ve bugünlerde toplanan "madımak" bitkisini almak için pazara geldiğini söyledi.

Koçyiğit, uzun bir aradan sonra böyle bir imkan bulduğu için de yetkililere teşekkür etti.



