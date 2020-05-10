65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii’ne akın etti

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, yasağın kalkmasıyla soluğu Eyüpsultan Camii’nde aldı. Camiye gelen vatandaşlar, abdest alıp dua ettiler.

65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma izni saat 11.00 itibarıyla başladı. Eyüpsultan çevresinde yaşayan vatandaşlar, yasağın kalkmasıyla soluğu Eyüpsultan Camii’nde aldı. Camiye gelen vatandaşlar şadırvanda abdest alıp, Eyüpsultan Türbesi’nde dua ettiler. Yasağın kısa süreliğine de olsa kalktığına sevindiklerini dile getiren yaşlılar, cami avlusunda yürüyüş yaptı. Camiieki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

“Evde bunaldık ama Allah bunu bize imtihan olarak verdi”

Yasağın kalkmasına sevinen Bahar Tanrıverdi, “2 aydır evdeyiz, hiç dışarı çıkmadık. Evde bunaldık ama Allah bunu bize imtihan olarak verdi. Dışarı çıktığım için çok mutluyum. İnşallah çocuklarım, torunlarım da çıkar. Allah ülkemize sağlık, sıhhat, afiyet versin” dedi.

“Ben devletime güveniyorum. Onlar bir şey biliyor ki bizi evde tutuyor”

Devlete güvendiğini belirten Mustafa Kılınçkan, “Milletin başında bu devlet olduğu sürece Allah’ın izni ile hiçbir şey olmaz. Ben devletime güveniyorum. Onlar bir şey biliyor ki bizi evde tutuyor. Bizi ve sağlığımızı düşünüyorlar. Şuan dışarı çıktığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Eyüpsultan Camii’nde dua ettim ferahladım”

Evde bunaldığını söyleyen Hüseyin Ural, “Evde sıkıldık, sıkılmadık dersek yalan olur. Eyüpsultan Camii’ne 2 aydan sonra yeni geldim. Hemen bir dua ettim, ferahladım. Evde kalınca bunalıma giriyoruz” ifadelerini kullandı.