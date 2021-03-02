65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | İstanbul 65 yaş üstü yasak saatleri
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde risk gurubunda bulunan 65 yaş ve üstü kişiler için çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Yerinde karar dönemine geçilmesiyle birlikte pek çok kişi 65 yaş üstü yasakların kaldırılıp kaldırılmadığını araştırıyor. Güncel sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri yeni
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Yasaklar kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Peki, 65 yaş yasakları kaldırıldı mı?
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | İstanbul 65 yaş üstü yasak saatleri
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye
Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa
Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak