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Yaşam 65 yaş sokağa çıkma saatleri | Aşı olacak 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?
Yaşam

65 yaş sokağa çıkma saatleri | Aşı olacak 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?

65 yaş üstü yasakları bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Aşı sırası 65 yaş üstüne geldiği için vatandaşlar 65 yaş üstünün yasaklarının esnetilip esnetilmediğini araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü metrobüse binebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:34:00 -
65 yaş sokağa çıkma saatleri | Aşı olacak 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgınında risk gruplarını korumak ve bulaş zincirini kırmak için 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Koronavirüs aşı sırası geride bıraktığımız haftadan itibaren 65 yaşa indirildi. Hal böyle olunca aşı için dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor.

65 yaş sokağa çıkma saatleri | Aşı olacak 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?

65 yaş üstü hafta içi 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Bu yaş gruplarındaki vatandaşların hafta sonlarında sokağa çıkmaları ise yasak. Hafta sonu 65 yaş üstünün temel ihtiyaçları vefa sosyal destek birimlerince karşılanıyor. Vefa birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 81 ilde 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı uygulanıyordu. İstanbul, Bursa gibi pek çok ilde 65 yaş üstünün ulaşım kısıtlaması gevşetildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

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