65 yaş ne zaman aşılanacak?

65 yaş üstü aşılama nasıl olacak? 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır, 65 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman?

65 yaş üstü aşılama nasıl olacak?

65 yaş üstü aşı programı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geçtiğimiz gün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama sürecinin başlayacağını aktarmış ve Cuma günüyle birlikte bu kişilerin aşı tanımlamasının yapılacağını bildirmişti. Öte yandan Twitter'dan da açıklama yapan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullanarak, 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzerinde olan eşlerinin de aşılanacağını aktardı.

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.

Aşı temini kapsamında, 25 Ocak'ta 6,5 milyon doz ve 29 Ocak'ta da 3,5 milyon doz aşı Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar Türkiye, yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalar tamamlandı. Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek ve bu firmadan alınacak aşı dozu miktarı mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak.