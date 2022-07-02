65 yaş aylığı ne kadar? Yeni asgari ücret zammıyla yaşlılık maaşı ne kadar arttı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yeni asgari ücrete ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

65 yaş aylığı ne kadar arttı?

65 yaş maaşı kaç TL oldu? Yeni asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesinin ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1.296 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1.684 lira oldu.

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1.124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1.687 lira, engelli yakını aylığı da 1.124 lira olarak belirlenmişti.