65 aylığı nasıl alınır? Kimler 65 aylığı alabilir? Yaşlılık maaşı almak için nereye başvuru yapılır? Yaşlılık aylığı şartları nelerdir? Devletimizin sosyal yardımlaşma kapsamında üzerinde durduğu projelerden biri olan 65 yaşlılık aylığı başvuru kriterlerinde birkaç değişikliğe gidildi. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaşını geçmiş vatandaşlar 65 maaşı için başvuru yapabiliyor. Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? İşte başvuru şartları hakkında detaylar?

Yaşlılarımızın yoksulluğa düşmesinin engellenmesi ve temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmeleri esasına dayanan 65 yaş aylığının alınabilmesi için bazı koşullar var.

65 yaşını geçmiş, gelir durumu geçimine el vermeyen vatandaşlara yapılan yaşlılık maaşı ödemesine başvuru için bazı kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekiyor. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 483 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.

Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 temel şart var.



65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 lira olacak.

Yaşlılık aylığında yüzbinlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığının alt sınırı 1.000 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. 65 yaş aylığına ilişkin düzenleme, şu anda 543 TL olan başlılık aylığının alt sınırını 1.000 liraya çıkarıyor.

Yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 650 bin kişinin eline geçecek para miktarı yüzde 84,16 oranında artmış olacak.

TBMM Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, en düşük yaşlılık ve malullük aylığı bin lira olacak.

Muhtaçlık sınırı 423,58 TL'den az gelire sahip olan 65 yaşını dolduran kişiler Muhtaçlık Belgesi ile birlikte SGK kurumlarına başvuruda bulunarak gerekli incelemelerin ardından yaşlılık maaşlarını alabilirler. SSK/SGK 65 yaş aylığı sorgulama işleminizi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İnternet adresinden yapabilirsiniz. Yaşlılık Aylığı ile ilgili SGK'dan alınan bilgiler şöyle:

3 ayda bir alınan yaşlılık maaşı (65 Yaş Aylığı) yeni yılda yapılan zamlar ile birlikte ne kadar olacak?

Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2019 - 31.12.2020 arası (asgari ücret yıllık belirlenir ) 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Bu hesaplamada asgari ücretin agi öncesi netine göre hesaplanmıştır. Hane halkının net geliri toplanır hane halkı sayısına bölünür.

Hanenin gelir durumu nasıl hesaplanıyor?

- Aylık net maaş, ücret, nafaka ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması.

- İkamet edilen haricindeki konutların rayiç bedelinin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa konutların rayiç bedelinin 120'de biri).

- Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa rayiç bedelinin 120'de biri).

- Depo, arsa, arazi, tarlanın rayiç bedelinin 240'ta biri ve getirilerinin toplamı.

- Binek aracının rayiç bedelinin 120'de biri.

- Hanenin banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı.

- Vergi indiriminden faydalanılarak alınan engelli adına kayıtlı aracın vergisiz tutarının 120'de biri.

Yaşlılık Aylığı

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

https://www.turkiye.gov.tr/

Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi



- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

Bankalar ile PTT arasında imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmektedir.



Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.



Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

Aylık Ödenen Bankalar

1.Ziraat Bankası

2.PTT

3.Halkbank

4.Vakıflar Bankası

5.İş Bankası

6.Garanti Bankası

7.Finansbank

8.ING Bank

9.Denizbank

10.Akbank

11.Yapı Kredi Bankası

12.TEB

13.HSBC

14.Şekerbank

15.Kuveytturk

16.Burgan Bnk A.Ş.

17.Albarakaturk

18.Anadolubank

19.Tekstilbank (ICBC)

20.Türkiye Finans A.Ş.

21.Alternatif Bank A.Ş.

22.Turkish Bank A.Ş.

23.Ziraat Katılım Bankası

24.FibaBanka