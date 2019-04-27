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640 gramlık karaciğerini, kızıyla birlikte büyütmek istiyor

Antalya’da 4 yıldır canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen ve bu sürede eski eşi tarafından 4.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:39
640 gramlık karaciğerini, kızıyla birlikte büyütmek istiyor

Antalya’da 4 yıldır canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen ve bu sürede eski eşi tarafından 4.5 yaşındaki küçük kızı için açılan velayet davasıyla şok üstüne şok yaşayan Pınar Turgut’a uygun donörden nakil gerçekleşti. İyileşir iyileşmez soluğu kızının yanında alan Turgut,“Şu anda karnımın içerisinde küçük bir bebek varmış gibi. Yaklaşık 640 gram kadar ama şuan büyük ihtimalle büyümüştür. Ciğerim ve kızımı birlikte büyüteceğim” dedi.


4 yıl önce evlenen 34 yaşındaki Pınar Turgut’un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından evde bir anda rahatsızlanan Turgut, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Burada yapılan tahlillerin ardından portal ven trombozu (karaciğer damar tıkanması) teşhisi konulan Turgut, karaciğer nakli için sıraya alındı. İlk tedavisinin ardından taburcu edilen Turgut, kızı M.B.S.’nin 2.5 yaşına geldiğinde tip 1 diyabet hastalığına yakalandığını öğrenince ikinci kez yıkıldı. Bir yandan kendi hastalığıyla boğuşan Turgut, diğer yandan da her gün insülin kullanmak zorundaki kızının tedavisiyle ilgilenmeye başladı.



Velayet davasıyla şok oldu


Turgut, geçtiğimiz yılın Aralık ayında eşiyle anlaşmalı olarak boşandı ve mahkeme küçük kızın velayetini anneye verdi. Ayakta durabilmek için uygun organ nakli sırasının gelmesini umutla bekleyen Turgut, 2018 Haziran ayında eski eşi tarafından Antalya 1. Aile Mahkemesine açılan velayet davasıyla yeni bir şok daha yaşadı. Sürecin ardından karaciğer nakli için arayışını hızlandıran Turgut, 4 yıllık bekleyişinin ardından sonuç alamayınca bu sefer kadavradan nakle yöneldi. Uygun donör için yine beklemeye başlayan Turgut, bu süre zarfında Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde olan kaydını İstanbul’da özel bir hastaneye aldırdı.



640 gram karaciğer nakil edildi


Turgut’a Şubat ayında ise sevindirici bir haber geldi. Genç kadının durumunu yapılan haberlerde gören Umut Çelik (41) isimli bir vatandaş, hastaneye giderek nakil için başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler sonucu Çelik’in uygun donör olduğu bildirildi. Turgut, nakil için son aşamalardan etik kurulun olur kararıyla birlikte İstanbul’a giderek özel bir hastaneye yatışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz mart ayında Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve Doç. ve Dr. Ali Koçyiğit gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonrası, Umut Çelik’in karaciğerinden 640 gramlık parça alınarak Turgut’a nakledildi. Yaklaşık 1,5 ay boyunca gözetim altında tutulan Turgut, iyileşir iyileşmez ise soluğu Antalya’da yaşayan 2,5 yaşındaki kızının yanında aldı.



“Ciğerimi ve kızımı birlikte büyüteceğim”


Riskli bir ameliyata girdiğini aktaran Turgut, sağlığına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Turgut, “Şuanda karnımın içerisinde minnacık bir bebek varmış gibi, tabi aslında o bir karaciğer. Yaklaşık 640 gram kadar ama şuan büyük ihtimalle büyümüştür. Ciğerim ve kızım bundan sonra hayatımıza devam edeceğiz. Çocuğunuzu nasıl beslerseniz, ciğerimi de o şekilde besliyorum ve dikkat ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Aynı şekilde kızıma da gerekli özeni gösteriyorum. İkisini de birlikte büyüteceğim. İnşallah velayeti de aldıktan sonra her şey çok güzel olacak” dedi.



“Sonucu dört gözle bekliyorum”


Daha önce el ve kollarında yaralar olduğunu ifade eden Turgut, yaralardan kurtulduğunu ve mayıs ayında gerçekleşecek olan velayet davasına hazırlandığını ifade ederek, “Daha önceki davaya katılamadım çünkü hastanedeydim. Bu davada hakimin karşısına güçlü bir şekilde çıkacağım. Her anne çocuğunu ister. Mahkemeden olumlu sonuç çıkacağına inanıyorum. O sonucu dört gözle bekliyorum. Kızımı, kesinlikle babasından ayırma gibi bir niyetim yok ama bir çocuk annesinin yanında kalmalı diye düşünüyorum” diye konuştu.


Turgut, birkaç aylık istirahatin ardından iş dünyasına tekrar geri dönmek istediğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:39
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