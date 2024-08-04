630 yıllık külliyeye saygısızlık
Buram buram tarih kokan Bursa’da 630 yıllık külliyenin duvarları, sprey boyalarla adeta resim defterine döndü.
Külliye çevresinde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, kalıcı çözüm bulunmasını ve gençlerinde biraz olsa tarihe saygı duymasını istedi. Bursa’da Yıldırım Beyazıd tarafından 1390’lı yıllarda yaptırılan tarihi Yıldırım Külliyesi’nin duvarlarını resim defterine çeviren gençler, sprey boyalarıyla ilan-ı aşklarını da yazmaktan geri kalmadı. Mahalle sakinlerinin anlattıklarına göre geç saatlerde külliyenin bahçesinde toplanan gençler, ellerindeki sprey boyalarla tarihi mabedin duvarlarına yazılar yazıyor, şekiller çizip zarar veriyorlar.