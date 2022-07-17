6. yılda 6’lı masadan FETÖ tiyatrosu!

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenerek bu ülkenin istiklalini ve istikbalini gasp etmek isteyen FETÖ’cü hainlere ve küresel işbirlikçilerine karşı destansı bir mücadele veren Türk milleti, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 6. yılında darbeci hainlere lanet yağdırırken, FETÖ’yü küstürmek istemeyen zillet paydaşları büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi. 15 Temmuz direnişine sahip çıkmak yerine, kanlı darbeye “tiyatro” diyen ve o gece verilen destansı mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışan zillet bileşenleri, bir yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajlarda FETÖ’nün ismini anmazken, diğer yandan kanlı darbe girişimini bastıran iktidarı hedef alarak hainlerin ekmeğine yağ sürdü.

Zillet FETÖ yerine milleti hedef aldı

15 Temmuz gecesi darbecilerin açtığı yoldan geçen, 6 danışmanı FETÖ ile iltisaklı çıkan ve son olarak darbe girişiminde aktif görev alan askeri öğrencileri makamında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında büyük bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu mesajında FETÖ terör örgütünün ismini anmazken, “Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak” ifadelerini kullanarak, aba altından iktidara parmak salladı.

Yolsuzluk nedeniyle görevden alınan CHP’li eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ise, “Sizin destanınızı yemişim” ifadelerinin yer aldığı rezil paylaşımında, FETÖ’cü hainlere direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağıladı.

İzmir Konak CHP İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da 15 Temmuz’la ilgili çirkin paylaşımında, “Kulak ağrılarım nedeniyle 15 Temmuz Fetöş tasfiye bayramına katılamıyorum özür dilerim” şeklinde, FETÖ’nün söylemleriyle örtüşen laflar ederek, şanlı mücadeleyi sulandırmaya çalıştı.

FETÖ ile sıkı ilişkilerini daima perde arkasında tutan Meral Akşener ile DEVA ve Gelecek Partisi liderleri ise yayımladıkları mesajlarda hain terör örgütünün ismini zikretmemeye özen gösterdi.

AK Parti iktidarını 15 Temmuz’u siyasi ikbali için kullanmakla suçlayan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise FETÖ iltisakı nedeniyle sözde mağdur olanların sesinin artık arş’ı alâya yükseldiğini iddia ederek FETÖ’cülerin yüreğine su serpti.

Utanç verici bir yaklaşım

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Gazeteci Şükrü Sak, “Seksen yıllık dönemde dört beş darbeye maruz kalmış olan Müslüman Türk milleti, 15 Temmuz’da, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek darbe ve işgal girişimini püskürtmeyi başardı. Bu tarihi direniş ve zafer karşısında malûm muhalefetin ikircikli tavrı maalesef utanç vericidir.

Milletin, FETÖ ihanet şebekesine, ruhunu 1 dolara satan darbecilere karşı kazandığı bu tarihi zaferi karşısında, FETÖ’ye tavır almadan, adını ağızlarına almadan yayınlanan mesajlar, gerçekte arka planda kirli bir işbirliği olduğunu gözler önüne seriyor. Bildiğiniz gibi zillet bileşenleri benzer bir tavrı PKK konusunda da gösteriyorlar. Muhalefetin bu tutumu, 2023 seçimleri önceki tüm karanlık yapılarla ve terör örgütleriyle birlikte hareket ettiğini belgeliyor. Müslüman Türk milleti nezdinde bu “muvazaalı” tutum karşılık bulmayacaktır diye düşünüyorum” İfadelerini kullandı.

Zilletin yaptıkları canımıza yetti

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Avukat Hasan İlter ise, “15 Temmuz gibi haince, alçakça yapılan bir girişim var ortada. Bu girişimi topyekûn bütün siyasi partilerin her şekilde kınaması gerekirken, muhalefet partileri siyasi saiklerle bu ihanet girişimini tam anlamıyla kınamıyorlar. Bunların yaptığı siyaset değil. Memlekete ve millete düşmanlıktır. 251 şehit vermişiz, binlerce yaralımız olmuş, kutsal vatanımız paramparça edilmek istenmiş, bunlara bakıyorsunuz, “her türlü darbelere karşıyız” şeklinde yarım ağız kınamalarla FETÖ ihanetini perdelemeye çalışıyorlar. Siz niye bu milletle birlik olmuyorsunuz. Ana muhalefet liderine bakıyorsunuz FETÖ yerine iktidarı tehdit ediyor. Yenikapı mitinge katılıp darbecilere karşı olduklarını söylüyor, sonra da gidip darbeye ‘tiyatro’ diyor. Bu ne biçim bir ahlak anlayışıdır. Muhalefetin yaptığı ikiyüzlülük milletin canına yetti” dedi.

7 düvelin kuyumuzu kazmaya çalıştığını ve dışarıya karşı yek vücut olmamız gerektiğini kaydeden İlter, şöyle devam etti:

“Yetmiş yedi düvel dışarıdan, bunlar da içeriden kuyumuzu kazmaya çalışıyor. Kıvırarak, çevirerek FETÖ’ye destek oluyorlar. Bir zamanlar, ortaya ‘Recep Tayyip Erdoğan kaçacak’ diye bir iddia atmışlardı. Güya Erdoğan kaçacak bunlar da tutup yargılayacaklardı. Bir sürü pislikleri söylüyorlar sonra da utanmadan, arlanmadan bunları söyleyenler kendileri değilmiş gibi pişkin pişkin konuşuyorlar. Siz Türkiye devleti gibi devasa bir devletin muhalefet partilerisiniz. Öyle bir devletin muhalafet partilerine bakıyorsunuz. Milleti irite edecek, terör örgütlerine yarayacak yuvarlak yuvarlak laflar söylüyorlar. Doğruları ters yüz ederek oyuna talip oldukları yapılara mesaj veriyorlar.”