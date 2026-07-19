6 Yaşındaki kız çocuğunu denizde aradılar karada buldular!
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Samsun’da denizde kaybolduğu zannedilen çocuk, cankurtaranlar tarafından karada bulunup ailesine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda denizde kaybolduğu zannedilen 6 yaşlarındaki kız çocuğu için ekipler alarma geçti. Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları hem denizde hem de karada kayıp kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Kayıp çocuk cankurtaranlar tarafından karada bulunup ailesine teslim edildi.