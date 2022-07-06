6 Temmuz 1517: Hicaz'ın Osmanlı Sınırlarına Katılması

Müslümanların iki kutsal kentini (Haremeyn) içine alan Hicaz bölgesi 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.





Sultan I. Selim 1517 yılında Mısır’ı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra Mekke ve Medine’yi (Haremeyn) içine alan Hicaz bölgesi de “sulhen” ve “teyemmünen” Osmanlı idaresine girmiştir. Mekke Şerifi II. Berekat, oğlu Ebu Numey ile bir heyeti Kahire’de bulunan Sultan’a göndererek, Osmanlı Devletine bağlılığını bildirmesiyle Hicaz bölgesi de bir Osmanlı idari birimi olacaktır. Osmanlı sultanları bu tarihten önce de Haremeyn’e yakın ilgi göstermişlerdir. Erken dönemde başlayan bu ilgileri, her yıl Haremeyn ahalisine yardımlar göndermek tarzında gelişmiştir.(Kurşun,2017:281-282)





Sultan I. Selim’den sonra ise durum değişecek ve Osmanlı Sultanları Hicaz bölgesinin bütün sorumluluğunu üstleneceklerdir. Hac ibadetinin sağlıklı yerine getirilmesi için, yol güzergâhlarının bakım ve onarımı, güvenliğin sağlanması Sultanların temel vazifeleri arasına girecektir. Osmanlı Sultanları bölgenin imar ve gelişmesi için de özel olarak ilgilenmişlerdir. Başka bir ifade ile bölgeyi imar ederek, yatırım yaparak kendi güç ve iktidarları ile hilafet prestijlerini sürekli kılmışlardır.





06 Temmuz 1885: Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.







06 Temmuz 1944: Hartford, Connecticut'da bir sirkte çıkan yangında 168 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı.



