6. Pakistan İyilik Trenimiz yola çıktı
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, sel felaketinden etkilenen Pakistan’a 6. iyilik treninin yola çıktığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Sel felaketinden etkilenen Pakistan’a 6. iyilik treninin yola çıktığını, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, “6. Pakistan İyilik Trenimiz yola çıktı.” dedi. İyilik treni ile ilgili fotoğraflarda paylaşan Yalçın şu ifadeleri kullandı; “Sel felaketinden etkilenen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bugün İzmit’ ten yola çıkan 6. Pakistan İyilik Trenimiz 17 vagon içerisinde 520 ton gıda malzemesi götürüyor. Yolu açık olsun.İyilik #UlaşıncaBaşlar”