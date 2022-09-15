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Aktüel 6. Pakistan İyilik Trenimiz yola çıktı
Aktüel

6. Pakistan İyilik Trenimiz yola çıktı

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, sel felaketinden etkilenen Pakistan’a 6. iyilik treninin yola çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 15:38:00 -
6. Pakistan İyilik Trenimiz yola çıktı

YENİ AKİT  ANKARA

Sel felaketinden etkilenen Pakistan’a 6. iyilik treninin yola çıktığını, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, “6. Pakistan İyilik Trenimiz yola çıktı.” dedi. İyilik treni ile ilgili fotoğraflarda paylaşan Yalçın şu ifadeleri kullandı; “Sel felaketinden etkilenen Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bugün İzmit’ ten yola çıkan 6. Pakistan İyilik Trenimiz 17 vagon içerisinde 520 ton gıda malzemesi götürüyor. Yolu açık olsun.İyilik #UlaşıncaBaşlar”

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