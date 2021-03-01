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Aktüel 6 ilde FETÖ'ye operasyon: 5 gözaltı
Aktüel

6 ilde FETÖ'ye operasyon: 5 gözaltı

Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:45:00 -
6 ilde FETÖ'ye operasyon: 5 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars'ta mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş illerinde eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 doktor ve 1 askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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