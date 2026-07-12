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Yerel 6 gündür kayıptı! 40 yaşındaki adamın cesedi deniz kenarında bulundu
Yerel

6 gündür kayıptı! 40 yaşındaki adamın cesedi deniz kenarında bulundu

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6 gündür kayıptı! 40 yaşındaki adamın cesedi deniz kenarında bulundu

İzmir’in Çeşme ilçesinde 5 Temmuz’dan bu yana kayıp olarak aranan 40 yaşındaki İsmail Ekin’in cansız bedeni, Urla’da deniz kenarında bulundu.

İzmir’de 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin’den acı haber geldi.

 

Çeşme'de yaşayan İsmail Ekin, 5 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde Ekin için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince arama - kurtarma çalışması başlatıldı. Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde dün balıkçılar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin, 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin olduğu belirlendi. Ekin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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