6. Geleneksel Siirt Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı

Fuar açılışı renkli görüntülere sahne olurken, her yaştan ziyaretçinin de akınına uğradı.

"Bir Kitaptır Siirt, Üç Dilde Yazılan" sloganıyla 2013 yılında başlayan ve her yıl daha da gelişerek birbirinden farklı alanlardaki kitapları Siirtlilerle buluşturan fuarda, 100 yayınevi ve 63 seçkin yazar yer alıyor.

6. Siirt Kitap Fuarı hem daha da büyüyor, hem de çocuklara ve gençlere yönelik yeni etkinliklerle daha da zenginleşiyor.

Kitap fuarı açılış törenine; Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu Hanımefendi, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, kurum müdürleri, Yazarlar, akademisyenler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yılki kitap fuarının onur konuğu olarak davet edilen istiklal Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy tarafından kısa bir selamlama konuşması yapıldı.

Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay’ da Siirt kitap fuarının geleneksel hale geldiğini her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin ve kültürlerin bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri Siirt ilimizde, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan kitap fuarı, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Geçen yıl Pandemi nedeniyle Kitap fuarına ara verildiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlimizin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği haline dönüştürmek, daha çok vatandaşımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak amacıyla fuarın her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve gelenekselleştiğini görmekteyiz. Siirt'in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarda, binlerce çeşit kitapla, 100 seçkin yayınevi ve ülkemizin çok değerli edebiyatçıları, düşünürleri ve yazarlarının söyleşi programları ve çocuklarımıza yönelik çeşitli gösteriler ile kitap fuarı boyunca, öğrencilere hediye çekleri verilecek. Öğrencilerimiz aldıkları bu hediye çekleri ile beğendikleri kitaplarla buluşacaklar. Siirt’in sosyal, kültür ve sanat yaşamına önemli bir katkı sunan kitap fuarında asıl amacımız; okuma kültürünü yaygınlaştırmak, vatandaşlarımız okumaya teşvik etmek ve geleceğimizi kitapla kurma bilincini genişleterek, okuyan, araştıran ve sorgulayan bir nesil hedefliyoruz. Kültür ve medeniyet kenti Siirt’in her daim, kültürle, sanatla, kitapla ve yatırım projeleri ile anılmasını istiyoruz. Bu amaçla Siirt’in potansiyelini harekete geçirmek için, devlet kurumları, sivil toplum, siyaset, iş dünyası, esnafı, çiftçisi, Siirtli hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızla gönül birliği ile gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.Bu yıl düzenlediğimiz kitap fuarımıza destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, kitap fuarımıza onur konuğu olarak misafir ettiğimiz istiklal Şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy Hanımefendi’ye, ilimizdeki tüm kitap fuarlarına katılarak değer katan hemşehrilerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’ya, Prof. Dr. Yasin Aktay’a, kitap fuarına katılan ve adını sayamadığım tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize, bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.Bu duygularımla, huzur adası ilimizde bir kültür şenliği havasında gerçekleştirilecek olan 6’ncı geleneksel Siirt kitap fuarımızın, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza yeni ufuklar açmasını diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Fuar açılış kurdelesinin kesilmesi ve fuarın gezilmesi ile devam etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu Hanımefendi fuara katılan yayınevi stantlarını tek tek ziyaret ederek, yayınevleri yetkilileri ile bir süre sohbet etti. Öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Bayan yayınları standında Tarihçi Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ile bir araya geldi.

Yazar Sırma, imzaladığı kitaplarını Vali Hacıbektaşoğlu’na takdim ederek, bir süre sohbet etti.

Gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda,hafta boyunca yazarlar kitapseverlerle buluşarak, söyleşi ve imza etkinliği programları düzenlenecek.

6. Siirt Kitap Fuarı, 7 Kasım Pazar gününe kadar her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.