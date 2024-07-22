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Gündem 6 bin kök Hint keneviri imha edildi
Gündem

6 bin kök Hint keneviri imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-22 13:07:00 -
6 bin kök Hint keneviri imha edildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde şüpheli M.D'ye ait tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirler imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Ülke yönetiliyomu idare mi ediliyo belli değil

Bu hükümet 22 yıldır napıyo Allah aşkına.
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